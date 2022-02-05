شاهد.. موسم الرياض.. نوال الكويتية تشعل حفلها بمسرح محمد عبده أرينا

أشعلت الفنانة نوال الكويتية ، حفلها الغنائي مساء ليلة أمس الجمعة، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي قدمته مع الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي.

وحمل حفل نوال الكويتية وأحلام الشامسي، شعار «لقاء القمة» نظرًا لأنه يجمع بين قامتين كبيرتين من نجمات الخليج العربي، وقدما الثنائي ديو غنائي أمام الجمهور، وتألقت نوال بعدها بباقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.