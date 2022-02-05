حلم.. لطيفة تنتظر طرح أحدث أغانيها قريبًا

تنتظر الفنانة التونسية لطيفة ، طرح أحدث أغانيها التي تحمل اسم «حلم» خلال الأيام القليلة المُقبلة، إذ طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- برومو الأغنية معلنة عن طرحها قريبًا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتطبيق ديزر للموسيقى.

وكانت الفنانة لطيفة قد انتهت من تصوير أحدث أعمالها، وهي قصيدة "حلم" آخر أعمال الشاعر الراحل حسين السيد، ومن ألحان الموسيقار طلال، ويخرجها بطريقة الفيديو كليب المخرج وليد ناصيف، ويتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.