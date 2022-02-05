السياحة والاثار: أكثر من 4700 زائر يتوافدون إلى المتحف القومي للحضارة في...

في أول يوم من أجازة نصف العام الدراسي، استقبل اليوم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط أكثر من 4700 زائر ما بين مصريين من جميع أنحاء الجمهورية وسائحين عرب وأجانب.
وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف، أن المتحف شهد اليوم تدفق الزائرين بشكل كبير وخاصة من الطلاب الذين توافدوا من أنحاء الجمهورية لزيارة المتحف ليكون وجهتهم الأولى في أول أيام أجازة نصف العام الدراسي، الأمر الذي يؤكد على شغفهم بحضارة بلدهم ووعيهم السياحي والأثري بآثار اجدادهم، وهو ما تسعي إليه المتاحف المصرية كمؤسسات تعليمية وثقافية، ما ياتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتعزيز المشاركة المجتمعية عن طريق إعداد وتنظيم برامج لرفع الوعى السياحى والأثرى لجميع أفراد المجتمع والفئات المتعاملة بصورة مباشرة مع السائحين، ودمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق الأثرية والسياحية في عملية التنمية المستدامة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط أصبح قبلة للزائرين منذ افتتاحه في إبريل الماضي واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالقاعة المخصصة لها بالمتحف القومي للحضارة المصرية.
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