الفنانة سهير رمزي تفجر مفاجأة مدوية و تكشف عن الزوج الوحيد الذي ندمت على زوجها منه من بين ازواجها العشرة .. لن تتوقع من هو الفنان الشهير !

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الفنانة سهير رمزي عن أسرار زيجاتها العشر وعن الزوج الوحيد الذي ندمت على الزواج منه. أكدت سهير رمزي في احدى المقابلات الصحفية أنها تزوجت 10 مرات من بينهم كان الفنان محمود قابيل والفنان فاروق الفيشاوي.

وأوضحت أنها تزوجت من الفنان محمود قابيل وأغرمت به سريعا وأخذت القرار بالزواج منه، إلا أن ذلك الزواج لم يستمر الا 7 اشهر فقط وندمت عليه. سهير قالت إنها تضعف أمام الكلمة الحلوة من الرجل ولذلك تزوجت من الفنان محمود قابيل، ولكنها اعتبرت أن ذلك الزواج كان غلطة فحدث الانفصال سريعًا وبعد عام واحد فقط. الفنانة المصرية أشارت إلى أن ما يهمها في الرجل هو أن يكون حنونًا، وهذا هو سر سعادتها مع زجها الحالي علاء الشربيني، لافتة إلى أن سعادة الزوجين لا تكون في غرف النوم فقط بل هي مكملة للسعادة، ولكن يجب أن يتوافر في العلاقة الحب والحنان والثقة والإخلاص والصدق. أما أحد زيجاتها المشهورة، فكانت زواجها من الفنان فاروق الفيشاوى، حيث تزوجته بعد طلاقة من زوجته الفنانة سمية الألفي، الذي استمرت معه لسنوات، إلا ن سهير لم تتحمل ابدأ إدمانه للمخدرات فقد أكدت انه ارهقها كثير فقررت الانفصال منه.

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