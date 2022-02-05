صدمة العمر .. هذه الفنانة المصرية الشهيرة تطلقت من زوجها بعد ساعات من ليلة الدخلة والسبب صادم وغير متوقع؟

الرياض - محمد الاطلسي - نشأتها في أسرة فنية جعلت نهلة فاروق سلامة والشهيرة ب​نهلة سلامة​ متشبعة بالفن منذ نعومة أظافرها، ولم لا ووالدها هو الموسيقي فاروق سلامة ووالدتها الراقصة نوال الصغير، وعمها الموسيقي جمال سلامة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنها اختارت لنفسها طريقاً مختلفاً في الفن وهو التمثيل.

هي من مواليد القاهرة في 31 أيار/مايو عام 1968، وقد إنفصل والدها عن والدتها عندما كان عمرها سنة واحدة فقط، وقال في أحد لقاءاته إن والدتها علّمتها القسوة، بالرغم من أنه ظل على تواصل معها وكان يتابع تعليمها حتى الجامعة.

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كانت البداية لنهلة سلامة منذ الثمانينيات من خلال المسرح، وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية منها "عالم كورة" و"بولوتيكا" و"للسيدات فقط".

ومن المسرح رُشّحت لتشارك في العديد من الافلام إذ تميزت بأدوار الإغراء التي اعترفت في أكثر من لقاء لها إنها قدمت هذه النوعية بدون ابتذال وبشكل مختلف تماماً.

ومن أدوارها "الصرخة" أمام ​نور الشريف​ وهو الفيلم الذي حصلت خلاله على جائزة أحسن ممثلة، كما شاركت ببطولة "مستر كاراتيه" أمام ​أحمد زكي​ و"أمريكا شيكا بيكا" أمام ​محمد فؤاد​، و"البحر بيضحك ليه" مع ​محمود عبد العزيز​.

ومن أفلامها أيضاً "الشرابية" و"لعنة المال" و"رجل في عيون امرأة" و"كيد العوالم" و"جحيم امرأة" و"صراع الزوجات" و"وكر الذئاب" و"الشجعان" و"الغرقانة" و"الثعالب" و"اللومنجي" و"امرأة فوق القمة"، وعلى الرغم من تقديم نهلة سلامة لأفلام مهمة إلا أن ذلك لم يمنعها أحياناً من المشاركة في أفلام عرفت بأفلام المقاولات، كما لم تحصل على البطولة النسائية سوى مرات قليلة.

غياب وعودة مع ​غادة عبد الرازق​

بعد غياب لسنوات عديدة عادت نهلة سلامةمرة أخرى من خلال الدراما، لتشارك في مسلسل "حكاية حياة" مع غادة عبد الرازق، لتفاجئ جمهورها بظهورها مجدداً على الشاشة، كما شاركت بعدها في مسلسل "الزيبق" مع ​كريم عبد العزيز​ ومسلسل "​أرض جو​" مع غادة عبد الرازق مرة أخرى، و"أرض النعام" وقد لفتت الأنظار بعد عودتها إذ بدت زائدة الوزن، قبل أن تعود لرشاقتها مرة أخرى.

قصة حياة الشيخة موزة

رشحت نهلة سلامة لتجسيد شخصية الشيخة موزة في عمل فني، وقالت عن هذا الأمر إنه بحاجة إلى تحضيرات كبيرة ومجهود جبار للتفاصيل الشخصية والشكلية والجسمانية والحياتية أيضاً للشيخة موزة، ولذلك فالعمل مؤجل.

تزوّجت 4 مرات وإنفصلت عن أحد أزواجها بعد 48 ساعة فقط

تزوجت نهلة سلامة 4 مرات، الزواج الأول من الدكتور أحمد علي، والثاني من رجل الأعمال مصطفى النجار، والذي إنفصلت عنه بعد 3 ساعات فقط، ويعتبر هذا الزواج أقصر زواج في الوسط الفني، من دون أن يعلنا سبب الإنفصال، وقيل أيضا إن الزواج دام لأسبوع فقط.

وقالت في مقابلة تلفزيونية إنها "تزوجت 4 مرات فقط، وبقيت 15 عاماً بلا زواج، كما نفت زواجها من الفنان المصري محمد فؤاد، وأيضا نفت زواجها بشخص يصغرها بـ8 سنوات".

كما كشفت أن إحدى زيجاتها إستمرت 48 ساعة فقط، وكانت لشخص من خارج الوسط الفني، موضحة أن سبب فشل الزواج بهذه السرعة هو طلب زوجها عدم الذهاب إلى المسرح، وفي تلك الفترة كانت ملتزمة بعقود وشروط جزائية معهم، كما طلب منها التوقف عن التمثيل.​​​​​​

وتحدثت أيضاً عن زواجها من المخرج المصري ​محمد خان​، وقالت: "لم أتزوج محمد خان من أجل زيادة أعمالي الفنية، كنت مبهورة بفنه وبه، وزواجنا دام حوالى 4 أشهر".

ولنهلة سلامة ابن واحد فقط يدعى فهد، وقد أعلنت من قبل أن سبب انتهاء زيجاتها بالطلاق لإهتمامها بالفن، وهذا الأمر كان يحول دون إستمرارية أي زواج تقبل عليه، وإن كانت انشغلت لفترة عن الفن أيضاً وغابت عن الجمهوره، بسبب الزواج والطلاق ورعاية إبنها الوحيد.

أزمة فستانها في مهرجان القاهرة

أثناء حضورها لحفل إفتتاح ​مهرجان القاهرة السينمائي​ عام 2015، أثارت نهلة سلامة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عند من اعتبروا الفستان مثيراً، وقالت: "لبست اكتر فستان مقفول وبرده انشمت بجد كدا اوفر".