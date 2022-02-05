بعد أن صرحت بعدم معرفتها به وبأعماله.. محمد رمضان يسخر من نوال الزغبي بهذه الطريقة

ابو ظبي - احمد الجزار - محمد رمضان رد على تصريحات الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حول عدم معرفتها له والتي انتشرت بشكل واسع في الفترة الماضية مما جعل رمضان يوضح موقفه منها.

محمد رمضان يرد على تصريحات نوال الزغبي

محمد رمضان نشر عبر حسابه على “انستجرام” فيديو قصير من لقاء الفنانة نوال الزغبي في برنامج “حبر سري” المعروض على قناة “القاهرة والناس” والذي أكدت فيه الفنانة اللبنانية أنها لا تعرف محمد رمضان ولم تلتق به كذلك أو تستمع لأي أغنية قام بطرحها في السنوات الماضية، فقالت نوال الزغبي: “أنا معرفهوش، ولم أسمع أبدا أي أغنية له من قبل”.

محمد رمضان حرص على الرد بشكل واضح على هذه التصريحات من خلال مقطع من أغنية “مصباح علاء الدين” التي طرحها العام الماضي وحققت نجاحا كبيرا، وعلق محمد رمضان على الفيديو فكتب: “حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك .. نورتي التلفزيون”.

نوال الزغبي للمرة الثانية تؤكد عدم معرفتها لمحمد رمضان

محمد رمضان حقق الفيديو الخاص بتعليقه على تصريحات نوال الزغبي نسبة مشاهدة مرتفعة وصلت لأكثر من 800 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من نشره، ويعد تعليق الفنانة نوال الزغبي على عدم معرفتها للفنان محمد رمضان هو الثاني بعد تصريحاتها ببرنامج “أهلًا وزحمًا” الذي يبث عبر إذاعة راديو إنرجي المصرية، حيث أثارت الجدل عندما تم سؤالها عنه وأكدت عدم معرفتها به، قالت: “مين ده؟ ماعرفوش.. بيعمل إيه؟”، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور حول هذا التصريح، وهل لا تعرفه بالفعل، أم أن رد فعلها جاء بناء على موقف أو أزمة وقعت بينهما؟.

ملامح دور محمد رمضان في مسلسله الجديد “المشوار”

محمد رمضان فاجئ متابعيه بصورة جديدة نشرها عبر حسابه على “انستجرام”من كواليس التصوير الخاصة بمسلسله “المشوار” الذي يشارك في بطولته مع الفنانة دينا الشربيني، وظهر في اللقطة وهو يبكي وملامح الحزن على ملامحه، كذلك ظهر أحد الأطفال بينهما، وبدأ محمد رمضان في اللقطة محاولا مواساة دينا والطفل الذي يبدو بأنه سيلعب دور ابنهما في العمل، وكشف النجم محمد رمضان عن اسمه شخصيته الذي يجسدها في العمل وكذلك اسم شخصية الفنانة دينا الشربيني، حيث يحمل اسم “ماهر”، بينما تحمل الفنانة المصرية اسم “ورد”، أما الطفل فسيحمل اسم “رحيم”.

يذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان “باي باي ثانوية” والذي بات يروج لها في الأيام الماضية عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

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