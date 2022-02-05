انتحار طبيب النسا والتوليد نشأت العربي من شقته بالدور السابع (التفاصيل)

ابو ظبي - احمد الجزار - شهدت منطقة فيصل انتحار طبيب استشاري نسا وتوليد يدعى نشأت العربي 66عاما، من شقته بالطابق السابع بعد صلاة الجمعة مباشرة، بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة؛ لمروره بأزمة نفسية إثر إصابته بفيروس كورونا 3 مرات.

انتحار طبيب فيصل

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من الأهالي يفيد انتحار طبيب يدعى نشات العربى من شقته الطابق السابع أحد الأشخاص بإنهاء حياته، إذ ألقى نفسه من شقته بالطابق التاسع، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة.

وكشفت تحريات رجال مباحث بولاق الدكرور، أن الطبيب المنتحر يبلغ من العمر 66 عاما، ويقيم بصحبة والده البالغ من العمر 93 عاما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وأضافت التحريات أن الطبيب كان وحيدًا تمامًا في أيامه الأخيرة، فلم يتردد على عيادته سوى سكرتيرة العيادة، ولم يزوره أحد في منزله إلا الخادمة، لكي تقوم بأعمال التنظيف بالمنزل، وبطبيعة الحال لم يستطع مشاركة والده المسن ما يشعر به، فدخل في حالة من الاكتئاب الحاد دفعه للانتحار.

البداية عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من الأهالي يفيد بانتحار طبيب نساء وتوليد من شقته بالطابق السابع، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات

في سياق آخر، شهدت قرية الكرادسة التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية، بعد إنهاء ممرض حياته بتناوله حبة الغلة السامة وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة.

انتحار ممرض لمروره بحالة نفسية بالدقهلية

كان الممرض قد نشر حالة عبر تطبيق واتساب قبل ساعات من انتحاره وكتب فيه: ما يشغلني دائمًا أنني سأصبح يومًا ما وحيدًا في قبري، فلا تنسونا من الدعاء.

وتلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر بوصول شاب مصاب بحالة إعياء شديد نتيجة تناوله حبة الغلة السامة.

تفاصيل الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبيّن مصرع شاب في العقد الثاني من عمره ويعمل فني تمريض في أحد مستشفيات جامعة المنصورة، ومقيم بقرية الكرداسة التابعة لمركز منية النصر وتحرر عن ذلك المحضر لازم.

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