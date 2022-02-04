انهيار زوجة المخرج جلال الشرقاوي وأولاده أثناء تشييع الجثمان (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - سيطرت حالة من البكاء على كل من زوجة وأبناء المخرج الراحل جلال الشرقاوي، منذ قليل، خلال تشييع جنازته من مسجد مصطفي محمود بمنطقة المهندسين، وسط تقديم المعزين لهم المواساة.

وحرص أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على حضرو لجنازة وأيضا الفنان ياسر جلال ومحمد رياض وأحمد شاكر عبداللطيف واَخرون.

ورحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة المخرج جلال الشرقاوي الذي غيبه الموت إثر مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وجلال الشرقاوي هو أيقونة في عالم المسرح وله أعمال مسرحية لا تُنسى.

جلال الشرقاوي يتعرض لانتكاسة صحية

كشفت عبير الشرقاوي ابنة المخرج جلال الشرقاوي، أمس الخميس، عن تعرض والدها لانتكاسة صحية مؤخرًا، ما تم نقله لمستشفى اَخر، وذلك بعد إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا ودخوله العناية المركزة.

تفاصيل الحالة الصحية للمخرج جلال الشرقاوي

وقالت عبير الشرقاوي في تصريحات صحفية: «والدي تعرض لانتكاسة بعد إصابته بكورونا، لذلك تم نقله قبل يومين إلى مستشفى آخر، من أجل توفير رعاية طبية كاملة له، موضحة أنها لا تعلم سبب الانتكاسة ولكنه لازال في العناية المركزة».

عبير الشرقاوي تطلب الدعاء لوالدها

وطالبت «عبير»، الجمهور بالدعاء لوالدها بالشفاء العاجل، والخروج من المستشفى في أقرب وقت، مؤكدة أنها على تواصل دائم مع المستشفى وفريق الأطباء المعالج لتكون متابعة بشكل دائم تطورات الحالة الصحية لوالدها، وتابعت أنّ نتيجة مسحة كورونا الأخيرة كانت إيجابية، وإنّه لا يزال في مستشفى العزل داخل الرعاية المركزة وممنوع من الزيارات.

إصابة المخرج جلال الشرقاوي بفيروس كورونا

«بابا أصيب بكورونا والرئة فيها مشاكل، رجاء الدعاء له بأن الرئة تستجيب للعلاج في أسرع وقت»، بهذه الكلمات أعلنت عبير الشرقاوي إصابة والدها المخرج بفيروس كورونا، وبعد تدهورت حالته الصحية ونُقل إلى المستشفى نتيجة معاناته من مشكلات في الرئة، وقال خلال تصريح سابق للوطن وقت نقله إلى المستشفى: «أنا تعبان أوي وبطالب الجمهور بالدعاء لي».

وبدأت الأزمة الصحية للمخرج جلال الشرقاوي قبل أشهر، حيث جرى نقله إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا خاصة وأنه كان يعاني من أعراض شديدة، وفقا لما كشفته ابنته عبر حسابها على «فيس بوك»، حيث كان له تاريخ مرضي في الرئة وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بصورة تطلبت نقله إلى المستشفى.

دراسته

ولقد ولد المخرج الراحل في 14 يونيو 1934 وحصل جلال الشرقاوي على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، كما أنه حصل على دبلوم خاص في التربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 بالإضافة إلى بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958 كما أنه حصل على دبلوم اخراج من معهد جوليان برتو للدراما في فرنسا عام 1960 فضلًا عن دبلوم اخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962 قسم إخراج.

اقرأ أيضا

مواصفات “صوت الرعد” السلاح الجديد الذي طلب “السيسي” ضمه للجيش المصري (فيديو)

محيي إسماعيل عن انسحابه من ندوته بمعرض الكتاب:لازم ألفين بني آدم يحضرولي

تامر أمين يجدد هجومه على “أصحاب ولا أعز”: أرفض الأفكار الشمال والشاذة (فيديو)