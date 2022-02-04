ابو ظبي - احمد الجزار - قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقى لكرة القدم “الكاف”، إيقاف كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر مباراتين وتغريمه 10 آلاف دولار بعد طرده أمس فى مباراة الكاميرون فى نصف نهائى بطولة الأمم الأفريقية. كما وجهت اللجنة تحذيرا أخيرا لوائل جمعة مدير المنتخب بالإيقاف حال الاعتراض مجددا على الحكم. تصريحات النني وقال محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، إن المنتخب لم يذهب إلي الكاميرون من أجل العودة المبكرة؛ بل جئنا للفوز باللقب. وقال النني:” نحن لعبنا بكل قوة وجدية ونجحنا في الفوز وإقصاء صاحب الارض والجماهير والصعود للمباراة النهائية”. وأضاف: سنستعد بكل جدية لأننا نريد العودة إلي مصر ومعنا الكأس. نستحق الفوز باللقب لأننا واجهنا كل الفرق القوية وفزنا عليها والآن أستطيع القول بأننا في طريقنا للفوز باللقب. وفاز المنتخب المصري بالأمس على المنتخب الكاميروني في ربع نهائي بطولة أمم افريقيا لكرة القدم ليصعد لمواجهة منتخب السنغال في المباراة النهائية للبطولة، والتي من المقرر أن تقام يوم الاحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بالعاصمة الكاميرونية ياوندي. اقرأ أيضا بعد هجومه عليه.. تركي اَل الشيخ ينتقم من باسم السمرة بهذه الطريقة بعد إصابته بكورونا.. جلال الشرقاوي يتعرض لانتكاسة صحية ويتم نقله لمستشفى اَخر بسبب محمد صبحي.. باسم السمرة يهاجم تركي اَل الشيخ: “اللي يشوف الواد ده يديله على قفاه” اَيتن عامر تكشف عن مطالبتها بتعويض 33 مليون جنيه لهذا السبب! شاهد أيضا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد طرده في مباراة الكاميرون.. إيقاف كيروش مباراتين وتغريمه 10 اَلاف دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.