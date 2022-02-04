لأول مرة.. أحمد حلمي يخرج عن صمته و يفتح النار على هذا الطرف بأول رد فعل صادم بشأن زوجته منى زكي وفيلمها الأخير

الرياض - محمد الاطلسي - خرج النجم المصري أحمد حلمي عن صمته ودافع عن زوجته الفنانة المصرية منى زكي وذلك بعد الهجوم العنيف الذي تعرضت له على خلفية دورها في فيلم أصحاب ولا أعز. وقال أحمد فيلمي أن الفيلم الذي قدمته هو فيلم راقي واصفاً منتقدي الفيلم بالجهلة.

أحمد حلمي يدافع عن منى زكي يذكر أن أحمد حلمي ومنى زكي تصدرا التريند خلال الفترة الماضية وذلك بعد مشاهد لمنى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز منها مشاهد تتناول فيها الخمر وأخرى تخلع فيها ملابسها الداخلية وهو ما اعتبره البعض جريء لتنطلق بعدها التعليقات الحادة للفنانة المصرية. الهجوم لم يقف فقط عند حدود الهجوم على شخص منى زكي، وإنما طال النجم المصري أحمد حلمي، ليشن البعض هجوم عنيف عليه في التعليقات عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور، إنستقرام. يذكر أن أثار فيلم أصحاب ولا أعز جدلا كبيرا لما يتضمنه من مواضيع ومشاهد صدمت من اعتبرها "مخالفة لقيم المجتمع" وأسعدت من رآها كشفا لـ"واقع عادة ما نريده مخفيا". وتعرضت منى زكي، وهي من أبطال العمل، لهجوم شرس على خلفية مشهد لها في الفيلم، وكذلك تم تقديم بلاغ للنائب العام المصري ضدها. أزمة منى زكي بعد فيلم أصحاب ولا أعز البعض تعامل مع دور منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز بشكل شخصي، ليشن هجوم حاد عليها وعلى زوجها في التعليقات، والتي شهدت إساءات بالجملة عبر حساب النجم المصري أحمد حلمي. التعليقات لم تقف فقط عند مجرد الانتقادات الحادة للدور الذي وصفوه بالجريء وإنما وصلت حد مطالبته بالانفصال عنها، فيما جاءت تعليقات أخرى متضمنة الكثير من كلمات الإساءة والهجوم.

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سبب الفيلم المقتبس من فيلم perfect strangers حالة من الصدمة لدى المشاهدين فور طرحه لعدة أسباب كان أوها تضمنه الكثير من الألفاظ الخارجة، بالإضافة لطرحه موضوع المثلية الجنسية بين أبطاله، حيث أدى الفنان اللبناني فؤاد يمين شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه. كما تضمن الفيلم مشهد جريء لمنى زكي سبب صدمة للجمهور الذي أكد أنه غير معتاد منها على هذه الجرأة، حيث ظهرت الفنانة المصرية وهي تخلع ملابسها في أحد المشاهد. تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد، بمن فيهم أقرب الأصدقاء. و"أصحاب ولا أعز" أول فيلم عربي تنتجه Netflix، وهو النسخة العربية من الفيلم العالمي الشهير Perfect Strangers، الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة حول العالم لتصبح هذه النسخة هي الـ19، من بطولة منى زكي وإياد نصار، عادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة في أول تجاربه الإخراجية. بلاغ يتهم منى زكي بالتحريض على الفجور: الأمر لم يقف فقط عند مجرد الهجوم على منى زكي وزوجها، وإنما تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الفنانة منى زكي وصناع فيلم “أصحاب ولا أعز”، بنشر الفسق والفجور والترويج للمثلية الجنسية بعد ظهورها في مشهد بالفيلم وهي تخلع ملابسها الداخلية أمام الكاميرا، وظهور أحد الممثلين بشخصية مثلي الجنس.

وكانت منى زكي، قد تعرضت خلال الساعات الماضية، لانتقاد لاذع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ساعات قليلة من عرض فيلمها الجديد “أصحاب ولا أعز”، على إحدى المنصات الإلكترونية. وتباينت ردود أفعال مشاهدي العمل بين مؤيد للفكرة المأخوذة من الفيلم الإيطالي “Perfect Stranger”، الذي حقق رقماً قياسياً في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة، وبين رافضين خاصة لتناوله موضوع المثلية الجنسية. وتصدر هاشتاج باسم الفيلم، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح ضمن قائمة الأعلى تداولاً في الوطن العربي. وأعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد مما قامت به منى زكي في هذه الفيلم، من تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ”الإباحية”، خاصة أن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.