ارتفاع أسعار البنزين ابتداءا من اليوم.. تعرف على الأسعار الجديدة

ابو ظبي - احمد الجزار - زيادة أسعار البنزين في مصر 2022 حيث قررت الحكومة زيادة سعر لتر البنزين 25 قرشا بكافة أنواعه وتثبيت سعر السولار بنفس التكلفة وجاء ذلك بناء على قرار لجنة تسعير البترول.

زيادة أسعار البنزين في مصر 2022

زيادة أسعار البنزين في مصر 2022 جاء بناء على قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع يناير/ مارس 2022 حيث تم زيادة أسعار البنزين في مصر 2022 بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من اليوم الساعة التاسعة صباحًا كالآتي 7.25 جنيه للتر بنزين 80 و8.50 جنيه للتر البنزين 92 و9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر

وجاءت أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر حيث قرر نص قرار وزارة البترول على تعديل سعر بيع السولار والبنزين بأنواعه الثلاثة، لتصبح كالتالي:

رفع سعر بنزين 95 ليبلغ 9.50 جنيه للتر الواحد بعد أن كان 9.25.

زيادة يصل سعر بنزين 92 إلى8.50 جنيه للتر من 8.25.

زيادة سعر بنزين 80 ليصل إلى7.25 جنيهات للتر بعد أن كان 7.

أسعار البنزين 2022 في مصر

أسعار البنزين 2022 في مصر يتم تسعيرها من خلال لجنة تسعير البترول حيث اتخذت اللجنة 10 قرارات منذ تأسيسها في يوليو 2019، تزامنًا مع تحرير أسعار البنزين والسولار، وبذلك تكون هذه الزيادة الرابعة منذ تأسيسها.

ويستهدف التسعير التلقائي لـ البترول في مصر، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية بشكل عادل، لا يحمل ميزانية الدولة ومخصصاتها أعباء إضافية، بحيث تربط الأسعار داخل مصر بالأسعار العالمية.

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تم تشكيلها بقرار مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، كل 3 أشهر،من أجل مراجعة آليات تطبيق التسعير للمنتجات البترولية، والتي تشمل البنزين والسولار، وتضم ممثلين من كلًا من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.

و أسعار البنزين 2022 في مصر تحددها لجنة أسعار المنتجات البترولية، وفق عدة آليات، منها: أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى سعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى، وتلتزم اللجنة بتعديل أسعار البنزين 2022 في مصرصعودا أو هبوطا بشكل تدريجي، وبقدر محدود حتى يستطيع المواطنون التكيف مع الأسعار الجديدة، على ألا يتجاوز معدل الزيادة أو الخفض 10%.

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