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في أول ظهور له: حسام حبيب يطل في أحضان حبيبته الجديدة ويحرق قلب شيرين عبد الوهاب.. لن تصدق من تكون؟(صورة)

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الرياض - محمد الاطلسي - وفي وقت سابق، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنان حسام حبيب، في أول ظهور له منذ أزمةوفي وقت سابق، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنان حسام حبيب، في أول ظهور له منذ أزمة انفصاله عن زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، حيث كشف الملحن الشاب عمرو الشاذلي عن تعاونه مع المطرب حسام حبيب في أغنية جديدة. ونشر «الشاذلي» صورة تجمعه بـ«حبيب» من الاستديو، وكتب معلقًا عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»:«بسم الله.. قريبًا من ألحانى مع الفنان #حسام_حبيب ..كلمات أحمد ابراهيم ..ألحانى.. وتوزيع عمرو الخضرى». انفصاله عن زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، حيث كشف الملحن الشاب عمرو الشاذلي عن تعاونه مع المطرب حسام حبيب في أغنية جديدة. ونشر «الشاذلي» صورة تجمعه بـ«حبيب» من الاستديو، وكتب معلقًا عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»:«بسم الله.. قريبًا من ألحانى مع الفنان #حسام_حبيب ..كلمات أحمد ابراهيم ..ألحانى.. وتوزيع عمرو الخضرى».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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