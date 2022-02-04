“أسعدتمونا جميعًا”.. رسالة الرئيس السيسي للمنتخب الوطني بعد فوزه على الكاميرون

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية. وإنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين. لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله. شكرًا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعًا، وبلدكم فخور بكم. اقرأ أيضا بعد هجومه عليه.. تركي اَل الشيخ ينتقم من باسم السمرة بهذه الطريقة بعد إصابته بكورونا.. جلال الشرقاوي يتعرض لانتكاسة صحية ويتم نقله لمستشفى اَخر بسبب محمد صبحي.. باسم السمرة يهاجم تركي اَل الشيخ: “اللي يشوف الواد ده يديله على قفاه” اَيتن عامر تكشف عن مطالبتها بتعويض 33 مليون جنيه لهذا السبب! شاهد أيضا

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