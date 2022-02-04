الحرس الوطني السعودي يكشف حقيقة وقوع انفجارات في معسكراته بالرياض

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت وزارة الحرس الوطني، في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، بيانًا رسميًّا، نفت خلاله وقوع انفجار في معسكرات تابعه لها.

الحرس الوطني السعودي

وأكد الحرس الوطني السعودي، في بيان نشره على صفحته الخاصة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على “تويتر”، “عدم صحة الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة لها شرق مدينة الرياض”.

وأوضحت الوزارة السعودية في بيانها، “أن ما يُسمع من أصوات بين الفترة والأخرى قد يكون نتيجة أعمال ومشاريع تدريبية شبه يومية في تلك المنطقة، كونها منطقة تدريبات عسكرية”.

وطالبت وزارة الحرس الوطني السعودي، في بيانها المواطنين والمقيمين بعدم تداول الشائعات، والتأكد من المعلومات الصحيحة من خلال الأخبار الرسمية التي يتم نشرها عبر المنصات والمواقع المعتمدة للجهات الأمنية فقط”.

هاشتاج انفجار الرياض

ويشار إلى انتشار هاشتاج يحمل عنوان “انفجار الرياض” تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وهو ما أثار فزع وتكهنات العديد من مستخدمي “السوشيال ميديا”.

مستودعات المدينة الصناعية

ونشب حريق هائل في المستودعات بالمدينة الصناعية الأولى في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، في أواخر يناير الماضي.

وقال الدفاع المدني السعودي إن حريقا شب في مستودعات بالمدينة الصناعية الأولى في العاصمة الرياض، وأضاف في تغريدة على “تويتر” أن عمليات الإخماد مستمرة.

ونشر الدفاع المدني صورًا من موقع الحادث وثقت جهود رجال المطافئ الحثيثة للسيطرة على ألسنة اللهب، وكان نشب حريق هائل في مارس الماضي في مستودع تجاري لمخلفات ونفايات تحوي إطارات في منطقة الدمام شرق السعودية.

وأكد الدفاع المدني السعودي عبر “تويتر” أن وحداته باشرت مكافحة حريق في مخلفات ونفايات تحوي إطارات، مشيرًا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأشار الدفاع المدني بمدينة الدمام إلى أن الحريق كان لمخلفات ونفايات تحوي إطارات، ولفت الدفاع المدني أن الحريق لم يتسبب في وقوع أي إصابات، وأن قواته تباشر محاولات إخماد الحريق.

كما ذكرت قناة “الإخبارية” الرسمية أن الحريق وقع في منطقة غرب الدمام في موقع للورش الصناعية الكبيرة، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني باشرت حماية الأرواح والمناطق المجاورة، فيما تصاعد دخان أسود كثيف.

ورجح تقرير بثته القناة أن يكون الحريق ناتجًا عن عملية تدوير بطريقة غير سليمة حيث تم الحرق بشكل غير نظامي، مما خلَّف عبئًا على الجهاز المدني في عملية الإخماد، وأوضحت “الإخبارية” أن موقع الحريق يبعد مسافة 3 كيلومترات عن الأحياء السكنية.