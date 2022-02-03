وعكة صحية مفاجئة وفقدان للنطق.. تفاصيل الساعات الأخيرة للفنانة عايدة عبدالعزيز

ابو ظبي - احمد الجزار - توفيت الفنانة المصرية عايدة عبدالعزيز، منذ قليل، عن عمر ناهز الـ82 عاما؛ فهي من مواليد عام 1930، وذلك نتيجة تعرضها لأزمة صحية.

وكشف منير مكرم، في تصريحات صحفية، اللحظات الأخيرة في حياة الراحلة عايدة عبد العزيز، مبينًا أنها كانت تتمتع بصحة جيدة بشكل طبيعي وبعد استيقاظها من النوم تعرضت لوعكة صحية مفاجأة، ثم خضعت لجلسات أكسجين مع فقدنها النطق تمامًا إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.

معلومات عن عايدة عبدالعزيز

عايدة عبد العزيز من مواليد عام 1930، وتزوجت من الفنان والمخرج المسرحي أحمد عبد الحليم، وقد جمعتهما قصة حب كبيرة، ودخلت معهد الفنون المسرحية عام 1959، وحصلت أيضًا على دورة تدريبية في الحركة المسرحية والصوت في لندن بعد زواجها.

وقدمت عايدة في عدد كبير من الأفلام منها: النمر والأنثى مع عادل إمام، وحائط البطولات، وعفاريت الأسفل، وفجر الإسلام، وهليوبوليس، وخلطة فوزية، وكشف المستور، وبوابة إبليس وخرج ولم يعد.

وأبدعت عايدة عبد العزيز أيضًا في تقديم الدراما، فقدمت العديد من المسلسلات التليفزيونية منها زينب والعرش مع نجمة الجماهير نادية الجندي، وضمير أبلة حكمت مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ونجحت في هذا الدور نجاح مبهر، وقدّمت أيضًا مع نجم المسرح الفنان محمد صبحي مسلسل يوميات ونيس.

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