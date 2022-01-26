الأحد المقبل.. عزاء الكاتب الصحفى ”ياسر رزق” بمسجد المشير بالتجمع

قال الإعلامى محمد على خير إن عزاء الكاتب الصحفى ياسر رزق سيقام يوم الأحد القادم من مسجد المشير طنطاوى .

وكتب خير في تدوينة على حسابه الشخصى بموقع الفيس بوك " عزاء الأستاذ ياسر رزق مسجد المشير بالتجمع بعد مغرب يوم الأحد القادم، الموافق 30 يناير".

وفى السياق نفسه، أكدت أسرة الكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق، أن صلاة الجنازة ستقام اليوم الأربعاء، عقب صلاة العصر بأحد مساجد محافظة القاهرة وليست محافظة الإسماعيلية مسقط رأسه، وجارى حاليا الإعداد لباقى تفاصيل العزاء.

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