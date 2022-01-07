4 قرارات من النيابة العامة بشأن حبس محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت جهات التحقيق بالقاهرة الكلية، حبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد، 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية التي حملت رقم 188 – 2022، بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المذكور.

وجاء قرارات النيابة العامة في القضية رقم 885 لسنة 2022 عرائض القاهرة الجديدة الكلية كالتالي:

أولا: حبس المتهم محمد الأمين رجب أحمد جمعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ثانيًا: طلب تحريات إدارة مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة الغير شرعية حول الواقعة.

ثالثًا: طلب المدعوة د.ح بإرشاد المتهم لسؤالها بالتحقيقات.

رابعًا: يستمر التحفظ على محتوى الحرز رقم 10 أ، وإرفاقه بتحقيقات النيابة على أن يراعى التجديد له في الميعاد.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على رجل الأعمال الشهير محمد الأمين، بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المذكور.

جهات التحقيق كانت قد بدأت في استجواب رجل الأعمال حول وجود مخالفات مالية وأخلاقية بدار الأيتام الذي يمتلكه بمحافظة بنى سويف.

وخلال استجواب رجل الأعمال محمد الأمين ، وجهت له جهات التحقيق تهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المذكور.

كما طلبت جهات التحقيق، حضور العاملين في دار الأيتام التي يملكها رجل الأعمال محمد الأمين في محافظة بني سويف، من أجل الادلاء بشهادتهم.

وفي وقت سابق، وضعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، ورجل الأعمال محمد الأمين مؤسس مؤسسة المستقبل الأمين، حجر الأساس لمشروع مؤسسة المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة بمحافظة بني سويف، حيث يقام المجمع على مساحة 3500 متر، ويتضمن دارًا للفتيات بلا مأوي، ودارًا لرعاية المسنين، ودارًا لرعاية الأطفال الأيتام معلومي وكريمي النسب والأطفال بلامأوي، كما يضم أيضًا مركزا طبيا متكاملا، وحضانة نموذجية، ومدرسة مجتمعية، وقاعة متعددة الأغراض.

من هو محمد الأمين

تخرج من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وتعود نشأة رجل الأعمال محمد الأمين إلى قرية الشيخ هارون في محافظة بني سويف.

من مصر إلى الكويت

وانتقل رجل الأعمال محمد الأمين من مصر للكويت بجانب شقيقه للعمل هناك قبل أن يعود لمصر، واتجه رجل الأعمال محمد الأمين للعمل بإحدى شركات المقاولات في الكويت، وأصبح خلال فترة وجيزة مديرًا لمشروعات الشركة التي عمل بها، ليصبح بعد ذلك مالك إحدى كبري شركات المقاولات في الخليج وهي شركة الخليج العربي للمقاولات.

وفي عام 2002 جاءت لحظة العودة إلى الوطن الأم، لاستثمار أمواله.

ظهر محمد الأمين في مصر بعد أن وجد قطعة أرض بمنطقة الساحل الشمالي، استحواذ عليها لتبدأ الشراكة بينه وبين رجل الأعمال منصور عامر، ليتمكنا بعد ذلك من تحقيق سلسلة من الاستحواذات في القطاع العقاري، ثم اتجه محمد الأمين إلى مجال الإعلام والميديا قبل أن يخرج منه في الفترة الأخيرة، حيث ضخ أكثر من 50 مليونً في مجموعة قنوات سى بى سي، التي أصبحت أحد أهم القنوات الفضائية في مصر، واشترى أيضًا 85% من قناة النهار والنهار دراما، لكنه تركها فيما بعد.

واستحوذ رجل الأعمال محمد الأمين على مجموعة قنوات مودرن ومودرن سبورت ومودرن كورة، مودورن حرية، ثم وكالة الأخبار العربية AUA، ليؤسس بعد ذلك صحيفة الوطن، ومع اتساع خبرته في المشهد الإعلامي تمكن من تأسيس غرفة لصناعة وتنظيم الإعلام، جمع خلالها جميع الصحف والقنوات الفضائية.

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