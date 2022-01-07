اَيتن عامر عن أزمتها مع ريهام حجاج: وصلت للمحاكم ومش هسيب حقي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الفنانة آيتن عامر عن تطورات أزمتها مع ريهام حجاج بعد حذف أكثر من نصف مشاهدها في مسلسل “وكل ما نفترق”.

قالت آيتن في مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج “كلام الناس” المذاع على شاشة MBC مصر أن القضية في المحاكم وتوعدت ريهام حجاج قائلة “مش هسيب حقي”

تابعت عامر قائلة “بناء على شهادة الشهود اللي هما المؤلف والمخرج قدمت شكوى في نقابة المهن التمثيلية من أكتر من 8 شهور ومش عارفة سبب التأخير”

وأضافت قائلة “اتشال 70% من دوري دة اكتر من نص دوري وأنا هاخد حقي”.

وعن أولى أغانيها “بناقص” قالت أنها تحب الغناء منذ فترة طويلة وقامت بتوقيع عقد مع شركة مزيكا في وقت سابق ولكنها اتجهت للتمثيل بعد إتمام اغنيتين فقط من الألبوم

كما كشفت عن نصيحة محمد صبحي لها بترك مجال الغناء والتركيز على التمثيل فقط قائلة “محمد صبحي نصحني اسيب مجال الغنا وقالي انتي ممثلة شاطرة ركزي فيه وخلي الغنا يكمل موهبتك الفنية وبعد كدة انشغلت في التمثيل”

وأضافت “أنا غنيت في حاجات كتيرة وبعدين اتعرض عليا اعمل اغنية سينجل وفعلا دورنا وطلعنا بأغنية حلوة”.

وعن اختيار أغنية “بناقص” قالت “الحالة بتاعتها دارجة وكل بنت هتتعرض في مرحلة لدة وانا بهتم بقضايا المرأة وبعرض في التمثيل مشاكل المرأة”

وتابعت “بشوف على الجروبات أن الستات بتقفل دايرتها على الراجل وبستفز لما اشوف ست ضعيفة فاتكلمت مع بتول المخرجة أننا نبعت رسالة للستات”.

يذكر أن آيتن عامر قدمت بطولة حكاية “وانا قبلت” إحدى قصص مسلسل “زي القمر” مع نخبة من النجوم، كما يعرض لها حاليًا مسلسل “عنبر 6” على شاهد مع كوكبة من نجمات الوطن العربي.

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