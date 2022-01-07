أسرار النجوم: هذا هو الأمير العربي البارز الذي تزوج من الفنانة المصرية شريهان ؟ مفاجأة صادمة وغير متوقعة !

الرياض - محمد الاطلسي - الفنانه شريهان ، نجمة استعراضية وتعد من أهم النجمات في العالم العربي ومصر تحديدا ، واشتهرت في مجال الفوازير واصبحت من كبار النجوم المعروفين في سن صغيرة شريهان مرت بعدد من الأزمات في حياتها ، أبرزها :

نسبها

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في 20 يونيو 1980 ، تم حسم قضية رفعتها والدتها الإثبات نسب ابنتها شريهان لوالدها أحمد عبدالفتاح الشلقاني ، الذي تزوجته عرفا ، وبعد وفاة الأب لم تستطع الأم إثبات نسب ابنتها وحاربت أسرة زوجها الراحل للحصول على الميراث ، حتى أثبتت نسب ابنتها بالفعل ، وكانت شريهان تبلغ من العمر 16 عاما .

وفاة شقيقها عمر خورشيد

عمر خورشيد هو شقيقها من الأم ، وعانت شريهان كثيرا من فقدانه ، فكان شقيقها الوحيد ، وصرحت أكثر من مرة أنه كان يعني لها كل شيء ، فكانت تعتبره أبا وأخنا وصديقا ، حتى رحل عن عالمنا في حادث سيارة عام 1981 ، وانهارت شقيقته فور علمها بوفاته ، حتى أنها أصيبت بشلل مؤقت وقتها ، وبعدها ب 6 أعوام عانت من فقد والدتها بعد إصابتها بمرض السرطان عام 1987 .

حادث سيارة

أثناء عودتها من الإسكندرية يوم 24 مايو 1989 ، تعرضت شريهان لحادث سيارة ، أدى لإصابتها بكسور مضاعفة في عظام الحوض والعمود الفقري ، ووقتها تردد أن حادث السيارة مدبر بعد ارتباط اسمها بشخصية سياسية .

ووصف الحادث وقتها بالمأساوي ، إلا إنها تعافت بعدما ضاعفت عدد ساعات العلاج الطبيعي التي خضعت لها على مدار عامين ، وعادت لتقدم مسرحيتها الشهيرة " شارع محمد علي " ، التي حققت نجاحا كبيرا وقتها .

زواجها

تزوجت شريهان مرتين ، الأولى من الأمير المغربي علال الفاسي ، إلا أنهما سرعان ما انفصلا ، نظرا الغيرته الشديدة عليها ، بعدها تزوجت سرا من الملياردير الأردني علاء الخواجة ، وهو زوج الفنانة إسعاد يونس ، لتفتح الأخيرة النار عليها ، خاصة أنها كانت صديقتها ، ولكن سرعان ما استقرت الأمور بينهما .

إصابتها بالسرطان

بعد فيلمها الأخير " العشق والدم " الذي قدمته عام 2002 ، أصيبت شريهان بأشرس أنواع السرطانات وهو سرطان الغدد اللعابية ، وهو ولا يصيب عادة إلا واحد من بين كل 10 ملايين شخص ، وسافرت بعدها لفرنسا ، وخضعت لجراحة استمرت 18 ساعة متواصلة لإزالة الورم .

بعدها خضعت لعدة عمليات تكميلية وصلت لقرابة 100 عملية ، نظرا لما تركته آثار العملية على وجهها ، وخرجت شريهان من هذه الأزمة قوية ، وظهرت بعد سنوات من الغياب في عام 2011