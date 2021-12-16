أسرار النجوم: أسرار النجوم.. لن تصدق ماهي مهنة الفنانة هيفاء وهبي قبل الشهرة .. والمفاجأة في ديانتها التي اخفتها عن الجميع (اتفرج صور نادرة )

الرياض - محمد الاطلسي - ولدت هيفاء وهبي عام 1976 في بلدة محرونة جنوب لبنان ،والدها محمد وهبي لبناني وأمها سيدة عبد العزيز إبراهيم مصرية.

ومما لا شك فيه أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من أهم الفنانين الذين ظهروا على الساحة الفنية سواء المصرية أو اللبنانية أو العربية ، وحصلت على العديد من الجوائز والألقاب عن أعمالها الفنية التي مثلت فيها سواء في الغناء أو في مجال التمثيل.

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لهيفاء وهبي شقيق واحد اسمه أحمد وهبي وثلاث أخوات ، أسماءهم علياء وهبي وهانا يموت ، المطربة رولا ياموت ، وأخت من والدتها.

ومن لا يعلمه الكثيرون أن هيفاء وهبي وهي طفلة عملت في محل مجوهرات ، وعاشت مع والدتها ودرست في مدرسة داخلية ، لكنها لم تكمل دراستها الجامعية.

أما حياتها الشخصية ، فقد بدأت بالزواج من ابن عمها ” نصر فياض” في مطلع التسعينيات بزواج عائلي، خلال فترة حملها سافرت معه إلى إفريقيا حيث عمله، وأثناء فترة حملها عادت إلى لبنان وأنجبت ابنتها في بيروت ، وطلقا بعد أن أنجبت ابنتها زينب في يونيو 1993.

في 24 أبريل 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلت عنه في نوفمبر 2012 ، وتزوجت أيضًا من مدير أعمالها السابق محمد الوزيري ، وانفصلت عنه بعد بعض الخلافات بينهما.

أما بالنسبة لديانة هيفاء وهبي ومعتقداتها وطائفتها فهي مسلمة شيعية ، فقد ولدت في عائلة شيعية.

بدأت هيفاء وهبي مسيرتها الفنية عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها عندما شاركت في مسابقة ملكة جمال جنوب لبنان، اعتدت على العمل كعارضة أزياء في عدد من الإعلانات التجارية ومقاطع الفيديو حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء في الوطن العربي ، ثم دخلت مجال الغناء والتمثيل.

وفي سياق متصل ، نشر موقع ” ليالينا” صورة نادرة لهيفاء وهبي وهي مراهقة ، حيث تفاعل معها جمالها وجمهورها ، ومغازلة بجمالها الطبيعي وملامحها الرائعة منذ طفولتها.