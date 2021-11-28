فنانة فائقة الجمال .. من هي الممثلة التي أنقذها حسين فهمي من فيلم إباحي في اللحظات الأخيرة ( تفاصيل مثيرة )

الرياض - محمد الاطلسي - سبق وأن أكد حسين فهمي أن هناك جهات إنتاجية كانت تتعمد انتحال شخصيات الممثلين المصريين أو التلاعب بالمونتاج لكي تزيد مشاهد إباحية داخل أفلامها فتحصل على مبيعات عالية.

وسبق أن كشف حسين فهمي أنه أنقذ الممثلة المصرية الشهيرة مديحة كامل من التورط في فيلم إباحي، حيث كشف أنه وجد أحد الصحفيين نشر معلومة مفادها أن مديحة كامل شاركت في فيلم إباحي يعرض في لندن، وحينها كان فهمي في زيارة إلى لندن فذهب إلى السينما هناك وشاهد الفيلم فوجد بطلة الفيلم تشبه مديحة كامل، فاتفق مع أحد المصورين لكي يلتقط صوراً لجميع أفيشات هذا الفيلم، وأخذ نسخة "خام" من الفيلم وطالب مديحة كامل برفع قضية، وبالفعل تم تحميض الفيلم وتقديمه للجهات المختصة وتم إثبات أن الممثلة ليست مديحة كامل لكنها سيدة تشبهها.

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وحسين فهمي ، ممثل، ولد في القاهرة، تخرج من المعهد العالي للسينما عام 1963، درس الإخراج بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أن عاد اكتشفه حسن الإمام كممثل فأرجأ مشروع الإخراج كي يعمل ممثلاً بين السينما والمسرح والتلفاز.

وقال حسين فهمى عن المشاهد الإباحية الموجودة في فيلم الأقمار السوداء الذي شارك فيه: "لما صورت فيلم سيدة الأقمار السوداء في لبنان، وبعد ما رجعت مصر المخرج أضاف مشاهد، والفيلم دا كسر الدنيا والأستاذ وجيه أبو ذكرى، كتب قال الفنانين اللي شاركوا في الفيلم لازم يستبعدوا من النقابة، ويتحقق معاهم".

وأشار فهمي أن القائمين على الفيلم استعانوا بدوبلير لكي يقدم هذه المشاهد داخل الفيلم، وتابع فهمي: "رحت للمحامي بتاعي وقلت له عاوز أقدم شكوى للنائب العام ورحت قابلت النائب العام". و"تم تشكيل لجنة فنية وأثبتوا إن فيه مشاهد أضيفت للفيلم لا تخصني ولا تخص الفنانة ناهد يسرى، وتم إثبات الواقعة لدى النائب العام ، ولكن بعد ذلك قامت الحرب الأهلية في لبنان ولم نتمكن من العثور على مخرج الفيلم، ومرت الأيام وقابلت المخرج في مهرجان كان وضربته بالفعل.