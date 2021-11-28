ملحن شهير عن طلاق شيرين عبدالوهاب: “يا رب يكون حصل بجد لأنه شخص مريض وخبيث”

ابو ظبي - احمد الجزار - أثار الملحن محمود الخيامي، برد فعله من أنباء خبر انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، والذي فجرته الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية صباح أمس.

وتمنى الخيامي أن تكون أنباء الانفصال صحيحة ومؤكدة، كما أنه وصف زوجها حسام حبيب بالخبيث ووالمريض.

وكتب الخيامي عبر حسابه على “تويتر”: “يا رب يكون بجد حصل والفنانة المهمة جدا انتبهت للخفاش اللي كان عايش معاها اللي كان بيقطع كل علاقاتها مع حتى أهلها وأصحابها، وأي حد بينصحها وبيحبها وكان فاصلها عن العالم، إنسان حقودي وخبيث ومريض، وكنت دائما بقول إن ربنا حيكشفه في يوم من الأيام، وربنا ليه حكمة في كل حاجة بتحصل”.

تسريب أغنية شيرين الجديدة

فوجئ جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب، بتسريب أغنية جديدة لها بعنوان “مالكش أمان”، خلال الدقائق القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت الإعلامية نضال الأحمدية، خبر انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.

وتقول كلمات الأغنية: “متحلفليش ومتقوليش كلامك دا في غنى عنه مبسمعهوش، ومهما تقول تزيد في حلول علشان نرجع قفل قلبي مبفتحهوش، ومهما هتبكي قدامي هجمد قلبي تاني عليك، ومهما تقولي مش قادر خلاص ندمان، هفكر نفسي بجراحك وهفضل أقول كلام يأذيك، ياريت تمشي وخلاص خلصت ملكش مكان، أنا لوحدي كتير أحسن ما أعيش مع حد موتني، مشاعرك ليا مؤذية ومن قسوتها قستني، ياريت تمشي ومترجعليش وسبني أعيش أنا نسيتك، خلاص أحزاني نسيتني، متستناش حاجات تتعاش قتلت كل شئ فيا ومبيصحاش، خلصنا خلاص مفيش إحساس، دا عمري وعمري بيعدي ومش ببلاش، ومهما هتبكي قدامي هجمد قلبي تاني عليك”.

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