رشوان توفيق باكيًا بعد قضية حجر ابنته عليه: “أنا المقتول الحي ولا أملك سوى هاتفي” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان القدير رشوان توفيق عن أزمة كبيرة يتعرض لها بسبب ابنته وزوجها وحفيده وصلت إلى ساحات القضاء.

قال رشوان توفيق: “لا أحب الحديث عن مشاكلي مع ابنتي آية، فهناك قضايا بيننا بسبب زوجها وابنها، وأنا أثق في القضاء المصري، وأثق في عدالة القانون، فأنا لم أقصر في حق أحد، حياتي كلها كانت لبيتي وأبنائي”، حسب تصريحاته لبرنامج “واحد من الناس”.

وتابع: فأنا لا أملك في حياتي سوى هاتفي المحمول وفضل الله علي”.

وقاطعته ابنته الإعلامية هبة رشوان، قائلة: “والدي تنازل عن كل أمواله لنا ولوالدتي قبل وفاتها، وهذا من زمن بعيد”.

قال الفنان رشوان توفيق، إنه مر خلال حياته بالعديد من المحطات كانت في غاية القسوة والصعوبة، مضيفًا: أعطيت حياتي لأبنائي خاصة ابنتي آية، ولم أقصر معهم طوال عمري، وما حدث بيننا سأتركه للقانون، وأتمنى أن يخرجني ربي من هذه الدنيا آمنًا مطمئنًا.

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وأضاف توفيق : منحت حياتي لأولادي، وقمت بتقسيم الميراث بينهم في حياتي، وفيه مشاكل مالية ما بيني وبين حفيدي وابنتي آية وزوجها، ومبحبش أتكلم في القضية، وهسيبهم للقانون وأنا أثق في عدالة القانون. مؤكدًا: لا أملك الآن إلا فضل الله وتليفون محمول.

وتابع رشوان توفيق حديثه قائلا: “زوجتي على مدار حياتنا الزوجية 62 لم تسألني عن الغد، رغم أن حياتي الفنية لم تكن سهلة فكانت أوقاتا تمر علينا وأنا بلا أموال، كنت أنظر لها وأقول لها (إنت من فولاذ؟، فكنت أحب إسعادة بكتابة الممتلكات الجديدة باسمها”.

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