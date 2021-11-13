محمد نجاتي: منة عرفة قالتلي أنها مضت المسلسل وطلبت “ممنوع لمسها” في العقد

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان محمد نجاتي، مفاجآت جديدة في أزمته مع الفنانة منة عرفة وزوجها محمود المهدي، بسبب مشهد جمعهما في مسلسل فيلا 101 الذي يجري تصويره حاليًا.

وقال محمد نجاتي لـ القاهرة 24: منة عرفة قالت لي إنها مضت عقد المسلسل بعدم اللمس وقالت ممنوع حد يلمسها.

وأشار نجاتي، إلى أنه احترم رغبتها ولم يصور المشهد الذي كان من المقرر أن يحملها فيه، لكنه أصر على تقديم مشهد جس النبض، لأنه في سياق العمل ومكتوب ضمن الاسكريبت.

محمد نجاتي يقاضي زوج منة عرفة

يُشار إلى أن محمد نجاتي قرر مقاضاة محمود المهدي زوج منة عرفة، بعد الزج باسمه في ادعاءات غير حقيقية، وما نتج عن ذلك من تعرضها للأذى وخلافات مع زوجته.

وأكد محمد نجاتي، أنه سيطالب زوج منة عرفة في الدعوى التي يقيمها ضده بمبلغ مالي ضخم، كتعويض له عما حدث، مضيفًا: ما ينفعش يتم الزج باسمي في حاجة زي دي وحصل لي مشاكل بسبب الموضوع ده.

وكانت حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف محمود المهدي أن سبب انفصاله عن منة عرفة قبل عودتهما كان بسبب سوء تفاهم بعد مشهد جمع زوجته مع الفنان محمد نجاتي، وأن أحد الأشخاص وصّل له الموضوع بطريقة خاطئة.

يُشار إلى أن منة عرفة وزوجها محمود المهدي أعلنا انفصالهما مؤخرًا، ثم عادا لبعضهما مرة أخرى بعد مرور أقل من يومين من إعلان الطلاق، وعبرت منة عن غضبها من الشماتة التي تلقتها من قبل البعض، مشيرة إلى أنها أخطأت حينما كشفت لجمهورها تفاصيل حياتها.

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