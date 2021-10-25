شيرين رضا تكشف عن الصفات التي تعجبها في عمرو دياب وتتمنى وجودها في حفيدها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الفنانة شيرين رضا عن الصفات التي تعجبها في طليقها ووالد ابنتها الوحيدة الفنان عمرو دياب، والتي تتمنى أن تتواجد في حفيدها.

وقالت شيرين في حوراها مع “إم بي سي تريندينج”: “يا ريت حفيدي يطلع صوته حلو زيه، وزكي، لأن عمرو دياب راجل زكي جدًا وبيعرف يشتغل ولسه رغم مرور كل السنين دي بيبهرنا بشكله وبطريقته وكل حاجة، وأتمنى لو ليا حفيد ياخد صفات كتير منه”.

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يذكر أن نور ابنة عمرو دياب وشيرين قد أعلنت مؤخرًا على ارتباطها بشاب إنجليزي من أصول أفريقية، وأنها تقوم حاليا بتجهيز منزل الزوجية في جنوب لندن.

وفي سياق اَخر، شاركت شيرين رضا في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي بأحدث أفلامه قمر 14، الذي عرض ضمن العروض الخاصة بالمهرجان، وحاز الفيلم على إعجاب قطاع كبير من الجمهور.

وشارك في بطولة الفيلم كوكبة من الفنانين بينهم خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وأحمد حاتم وياسمين رئيس، وأسماء أبو اليزيد، وغادة عادل وخالد أنور واَخرون.

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