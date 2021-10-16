بعد 48 ساعة من انطلاقه.. إنذار رسمي لوزارة الثقافة لسحب تراخيص مهرجان الجونة

ابو ظبي - احمد الجزار - قدم أيمن محفوظ المحامي إنذار رسميًا لوزيرة الثقافة وطالبها بإلغاء تراخيص مهرجان الجونة كمقدمة لرفع دعوى قضائية بذلك.

حيث بدأ محفوظ إنذاره بأن مهرجان الجونة في نسخته المتتالية أثار استهجان كافه الغيورين علي سمعة مصر وأثر تأثيرًا سلبيًا علي قوة مصر الناعمة.

من خلال مولد سيدي العريان حسب وصف محفوظ بإنذاره وأن كمية العري الذي تسابق عليه نجمات الفن في مصر يضر بسمعة مصر ويعد ذلك اخلال جسيم بقرار رئيس الوزراء رقم 1238 لسنه 2018 بشأن تنظيم المهرجانات.

وأردف محفوظ بانذراه أن المادة 1 من القرار المقصود بالمهرجانات في تطبيق أحكام هذا القرار جميع الفعاليات الثقافية والفنية ذات الطابع الاحتفالي.

التي تقيمها كافه الجهات بغرض تنمية الإبداع والحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية، وتهدف إلى تعزيز كافه صور التنمية المستدامة وتفعيل التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم، وهذا ما خالفه بشده وبشكل مستفز مهرجان الجونة.

وأضاف محفوظ بإنذاره المادة 9 من ذات القرار لوزير الثقافة في حالة عدم التزام إدارة أي مهرجان بتنفيذ أحكام هذا القرار أو الإخلال بالتعليمات أو القرارات فلا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بإيقاف المهرجان إيـقـافا مؤقتا أو إلغاء الترخيص الممنوح له حسب طبيعة وجسامة المخالفة وإذا ترتب على المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون أو إساءة لسمعة ومكانة مصر يجوز لوزير الثقافة إصدار قرار بتولي في دوراته القادمة إذا كانت أهدافه تتفق مع رؤية وزارة الثقافة، وفي جميع الأحوال يتخذ وزير الثقافة الإجراءات القانونية تجاه مخالفات أي مهرجان.

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