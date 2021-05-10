مسلسل "أمينة حاف" الحلقة 27 كشف خطة أوس وشوق

مسلسل "أمينة حاف" الحلقة 27 شهدت عدة أحداث مثيرة وكوميدية، وأبرزها استمرار مشاجرات زوجات فارس بعد زواجه من أمينة "إلهام الفضالة" وخطوبة منيرة وضاري.

مسلسل "أمينة خاف" الحلقة 27

ومن أبرز أحداث الحلقة 27 من مسلسل "أمينة حاف" خطوبة منير شقيقة أمينة من ضاري، ابن زوجها الجديد فارس، وتضغط أمينة على منيرة من أجل إتمام الزواج والخطوبة، وتنصح شقيقتها بضرورة تغيير طريقتها في التعامل حتى تنجح في خطبتها، ولكنها تكتشف إن شقيقتها منيرة ما زالت تفكر في إثارة غيرة طليقها بدر.

أحداث مسلسل "أمينة حاف"

وتحرج منيرة شقيقتها أمينة أثناء حديثهما، وتسألها عن مصدر ثروتها وأموالها، وكذلك تسألها عن طريقة وفاة زوجها الأول، ولكن أمينة تتهرب من الإجابة وتعنفها وتهددها في حال السؤال مرة أخرى عن هذا الأمر، وتجلس منيرة مع خطيبها الجديد ضاري في المنزل في جلسة تعارف بينهما، ويتبادلان الأحاديث الرومانسية ويحتفلان بخطوبتهما في المنزل.

وعلى الجانب الآخر، يغضب بدر فور سماعه بخطوبة منيرة ويشعر بالغيرة الشديدة، في حين تغضب منه زوجته وتسأله عن سبب غضبه وغيرته، ويحاول التهرب من الإجابة عن سؤالها ويخبرها أنه من الطبيعي أن يشعر بالغيرة بسبب خطوبة طليقته، وتقع مشاجرة جديدة بين زوجات فارس بعد استحواذ أمينة على قلب فارس وهو ما أشعل الغيرة بينهن، وتتشاجر أمينة مع "أوس" ابن زوجها فارس بسبب دفاعه عن والدته ضدها.

مسلسل "أمينة حاف"

ويذكر أن قصة مسلسل "أمينة حاف" تدور حول النجمة إلهام الفضالة التي تؤدي دور امرأة تدعى "أمينة"، تمر بحدث كبير في حياتها بعد وفاة زوجها الظالم والبخيل حيث ترث منه كنزاً كان يخبئه، ثم تصبح "الزوجة الرابعة" لشخص يدعى فارس، فتدخل في مشاكل ومشاحنات مع الزوجات الثلاث الأخريات، والمسلسل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، بطولة: إلهام الفضالة ، شهاب جوهر، الطائف ، فهد باسم ، ليالي دهراب، وممثلون كثر آخرون.