أسعار النفط تتراجع
تراجعت أسعار النفط اليوم عقب ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية، في الوقت الذي كان فيه المستثمرون يقيمون مخاطر العرض في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا، أو 0.86 بالمئة، إلى 107.82 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا، أو 0.92 بالمئة، إلى 104.86 دولار للبرميل.
وأغلقت العقود الآجلة للخامين القياسيين أمس الثلاثاء على ارتفاع بأكثر من ثلاثة دولارات، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 19 مايو الماضي.
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