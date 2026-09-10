الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم، مدعومة بتراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، التي قد تعطي مؤشرات على توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4417.19 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.5% إلى 4461.60 دولارًا.
واستقر الدولار قرب أدنى مستوى له في أسبوعين، مما عزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2023 قبل أن تتراجع.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 3.3% إلى 67.94 دولارًا للأوقية، والبلاتين 5.3% إلى 1909.58 دولارات، فيما زاد البلاديوم 1.3% إلى 1366.61 دولارًا للأوقية.
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