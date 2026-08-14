ارتفاع طفيف في أسعار النفط

ارتفاع طفيف في أسعار النفطارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية اليوم، مدعومة بتجدد المخاوف بشأن إمدادات الخام وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 87.16 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 81.29 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد تراجعا بأكثر من 2 بالمئة في الجلسة السابقة ليتخليا عن جزء من المكاسب التي حققاها خلال موجة ارتفاع استمرت ست جلسات لبرنت وخمس جلسات لغرب تكساس الوسيط، لكنهما لا يزالان يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 4 بالمئة.