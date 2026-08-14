الذهب يتراجع بأكثر من 1%
تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، اليوم، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، وتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 4354.58 دولاراً للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.1% إلى 4420.40 دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة خسائر في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 64.51 دولارًا للأوقية، فيما هبط البلاتين بنسبة 2.4% إلى 1715.54 دولارًا للأوقية، والبلاديوم بنسبة 3.9% إلى 1316.28 دولارًا للأوقية.
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