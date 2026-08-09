تراجع كبير في صادرات النفط العراقي

تراجع كبير في صادرات النفط العراقيتراجعت صادرات النفط الخام العراقي من 3.4 مليون برميل يوميا إلى ما بين 1.5 و1.7 مليون برميل يوميا، بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وقال باسم محمد خضير وزير النفط العراقي، في تصريحات له اليوم، إن إنتاج بلاده من النفط الخام يبلغ حاليا نحو 2.7 مليون برميل يوميا، فيما تتراوح كمية الصادرات بين 1.5 و1.7 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن العراق كان يصدر قبل التصعيد الراهن في المنطقة نحو 3.4 مليون برميل يوميا عبر مضيق هرمز، لكن الكميات تراجعت، ما دفع الحكومة للبحث عن مسارات بديلة وتنويع منافذ تصدير النفط الخام، بينها مشروع تصدير النفط عبر ميناء العقبة ومشروع أنبوب البصرة - فيشخابور المقرر تنفيذه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، مؤكدا أن حقول النفط العراقية قادرة على استعادة مستويات الإنتاج والتصدير السابقة.

وأكد وزير النفط العراقي حرص بلاده على تطوير البنية التحتية النفطية وتنويع منافذ التصدير وتعزيز استثمار الغاز، مشيرا إلى أن بلاده تمكنت رغم التحديات المرتبطة بمضيق هرمز، من تأمين المنتجات النفطية للسوق المحلية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة للشركات والاستثمارات في القطاع النفطي، كما أن وزارة النفط تعمل على مسارين متوازيين بشأن الغاز، الأول يتمثل في إنهاء حرق الغاز المصاحب والثاني استثمار الحقول الغازية، لافتا إلى إحالة 14 عقدا إلى شركات عالمية لتنفيذ مشاريع في هذا المجال.