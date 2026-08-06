الذهب يتجاوز 4200 دولار

الذهب يتجاوز 4200 دولارارتفعت أسعار الذهب اليوم، إلى أعلى مستوى في سبعة ‌أسابيع تقريبا ويتجه لتسجيل أكبر صعود في يوم واحد منذ فبراير الماضي بفضل انخفاض ‌عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتجدد آمال إحراز تقدم في فتح مضيق هرمز.

وقفز الذهب في ‌المعاملات الفورية 4.4 بالمئة إلى 4256.85 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 يونيو الماضي عند 4258.99 دولار، وتجاوز المتوسط المتحرك لخمسين يوما الذي يدعمه الآن عند 4160 دولارا.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل أربعة بالمئة إلى 4317.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 4.9 بالمئة إلى 62.44 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ السادس ‌من يوليو الماضي.

واستقر البلاتين عند 1735.28 دولار، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 17 يونيو المنصرم في وقت سابق، فيما ارتفع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1374.75 دولار بعدما بلغ أعلى مستوى منذ الثاني من يونيو الماضي.