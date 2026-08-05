بورصة الكويت تُغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تُغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 29.67 نقطة، بما يعادل نسبة 0.34 في المئة، ليبلغ مستوى 8876.76 نقطة.

وتم تداول 294.8 مليون سهم عبر 20600 صفقة نقدية بقيمة 82.6 مليون دينار كويتي (نحو 269.4 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 61.16 نقطة، أي بنسبة 0.69 في المئة، ليبلغ مستوى 8959.51 نقطة، من خلال تداول 144.4 مليون سهم عبر تنفيذ 10557 صفقة نقدية بقيمة 29.7 مليون دينار (نحو 94.6 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 24.51 نقطة، أي بنسبة 0.26 في المئة، ليبلغ مستوى 9319.89 نقطة، من خلال تداول 150.3 مليون سهم عبر إبرام 10043 صفقة نقدية بقيمة 52.9 مليون دينار (نحو 172.5 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 124.52 نقطة، بما يعادل نسبة 1.22 في المئة، ليبلغ مستوى 10315.68 نقطة، من خلال تداول 101.5 مليون سهم عبر تنفيذ 7059 صفقة نقدية بقيمة 22.6 مليون دينار (نحو 73.7 مليون دولار).