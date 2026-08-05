الذهب يستقر فوق 4052 دولاراً
استقرت أسعار الذهب اليوم، وسط ترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة الأمريكية ومتابعة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 4052.86 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.5% إلى 4111.70 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 58.66 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.6% إلى 1653.53 دولار، وزاد البلاديوم 1.2% إلى 1280.50 دولار.
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