أسهم أوروبا ترتفع

أسهم أوروبا ترتفعأغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على ارتفاع.

فقد ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.61 بالمئة، ليغلق عند 8666.63 نقطة، متجاوزًا مستواه القياسي السابق البالغ 8620.93 نقطة، والمسجل في 26 فبراير 2026.

كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.77 بالمئة، ليغلق عند 26202.35 نقطة، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا بعد الرقم القياسي الذي حققه في الجلسة السابقة.

وسجل مؤشر إم آي بي الإيطالي أكبر المكاسب بنسبة 1.26 بالمئة، ليغلق عند 53540.50 نقطة، متجاوزًا مستواه القياسي المسجل في 6 يوليو، فيما ارتفع مؤشر بورصة مدريد بنسبة 0.21 بالمئة، ليغلق عند 20023.60 نقطة، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، كما زاد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.20 بالمئة.