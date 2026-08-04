تراجع أسعار النفط بأكثر من 4%
تراجعت أسعار النفط بنحو أربعة بالمئة اليوم إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 3.11 دولار بما يعادل 3.71 بالمئة إلى 80.66 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 86.33 دولار.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.58 دولار أو 4.46 بالمئة إلى 76.76 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى خلال الجلسة عند 82.33 دولار.
وهبط العقدان إلى أدنى مستوياتهما منذ 13 يوليو.
وكان الخامان القياسيان ارتفعا بأكثر من اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة بسبب الغموض بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
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