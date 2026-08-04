الذهب يرتفع مع تراجع النفط
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع النفط بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شن هجوم جديد على إيران أملا في التوصل إلى اتفاق سريع، مما خفف قليلا من المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة إلى 4067.06 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمائة إلى 4065.60 دولار للأوقية.
وانخفضت أسعار النفط بأكثر من أربعة دولارات للبرميل عند افتتاح معاملات اليوم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 57.77 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.7 في المئة إلى 1630.78 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8 في المئة إلى 1263.20 دولار.
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