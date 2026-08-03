الدولار يستقر والين يرتفع 1%استقر مؤشر الدولار اليوم، بينما سجل الين الياباني ارتفاعا قويا، وسط ترقب الأسواق لأي تحركات جديدة من السلطات اليابانية لدعم العملة، عقب تدخل مشترك سابق مع واشنطن في سوق الصرف الأجنبي.

وارتفعت العملة اليابانية بما يصل إلى 1 بالمئة خلال التعاملات الآسيوية، لتسجل أعلى مستوى لها عند 155.20 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى لها منذ نحو ثلاثة أشهر، قبل أن تتراجع عن بعض مكاسبها، وصعد الين في أحدث التعاملات بنسبة 0.7 بالمئة إلى 156.46 مقابل الدولار.

كما ارتفع الين أمام عملات رئيسية أخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني، ما عزز توقعات بإمكانية تدخل السلطات اليابانية مرة أخرى في سوق العملات.

وضغطت مكاسب الين على الدولار، إذ صعد اليورو إلى أعلى مستوى له في شهر ونصف عند 1.1559 دولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، بينما استقر الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.3470 دولار.

ولم يشهد مؤشر الدولار تغيرا يذكر، مسجلا 99.70 نقطة، بعد تراجعه بأكثر من 1.5 بالمئة الأسبوع الماضي.

وفي سوق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 0.7069 دولار أمريكي، فيما سجل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى له في شهرين عند 0.59075 دولار.