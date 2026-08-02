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بورصة الكويت تُغلق على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 39.78 نقطة بنسبة 0.45 في المئة ليبلغ 8796.46 نقطة. بورصة الكويت تُغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 39.78 نقطة بنسبة 0.45 في المئة ليبلغ 8796.46 نقطة. وبلغ حجم التداول 211 مليون سهم عبر تنفيذ 13735 صفقة نقدية بقيمة 58.25 مليون دينار كويتي (189.4 مليون دولار). وصعد مؤشر السوق الرئيسي 22.50 نقطة بنسبة 0.26 في المئة ليبلغ مستوى 8759.06 نقطة من خلال تداول 129.4 مليون سهم عبر عقد 7085 صفقة نقدية بقيمة 21.9 مليون دينار (71.3 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 45.53 نقطة بنسبة 0.49 في المئة ليبلغ مستوى 9261.01 نقطة من خلال تداول 81.5 مليون سهم عبر إبرام 6650 صفقة بقيمة 36.3 مليون دينار (118.1 مليون دولار). بدوره، صعد مؤشر رئيسي 50 بنحو 40.65 نقطة أي بنسبة 0.40 في المئة ليبلغ مستوى 10100.04 نقطة من خلال تداول 94.9 مليون سهم عبر عقد 5023 صفقة نقدية بقيمة 16.7 مليون دينار (54.3 مليون دولار).

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