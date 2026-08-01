الأسهم الأوروبية تغلق على تباين

الأسهم الأوروبية تغلق على تباينأغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها، اليوم، على تباين، إلا أنها سجلت مكاسب شهرية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.1 بالمئة إلى 649.19 نقطة، مسجلاً مكاسب للشهر الرابع على التوالي، فيما صعد مؤشر داكس الألماني بنحو 0.07 بالمئة إلى 25630.78 نقطة.

كما ارتفع كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.28 بالمئة إلى 8509.64 نقطة، على خلاف مؤشر فوتسي 100 البريطاني الذي تراجع بنحو 0.27 بالمئة إلى قرابة 10868.05 نقطة، بعدما لامس مستوى قياسياً عند 10 آلاف و981.83 نقطة في وقت سابق من الجلسة.