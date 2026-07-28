الدولار عند قمة شهر
تمسك الدولار اليوم بأعلى مستوى له في شهر، مع توقعات برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، 0.03% إلى 101.55، في حين انخفض اليورو 0.01% إلى 1.1366 دولار.
وأمام الين، ارتفع الدولار 0.05% إلى 163.82، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.02% إلى 1.3284 دولار.
ومن العملات الرئيسة الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي 0.11 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.6981 دولار، في حين خسر الدولار النيوزيلندي 0.12 بالمائة إلى 0.5766 دولار أمريكي.
وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفض سعر بيتكوين 1.88 بالمائة إلى 63694.59 دولارًا. وانخفض سعر إيثر 2.83 بالمائة إلى 1890.30 دولارًا.
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