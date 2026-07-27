ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوع.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة ليبلغ 4090.79 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلى 4093 دولارًا.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة، ما قلل من تكلفة الذهب المقوّم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى.
وفي أسواق الطاقة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 8 بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أسبوع.
أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 بالمئة إلى 58.94 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 2.7 بالمئة إلى 1631.42 دولار، فيما قفز البلاديوم بنسبة 4.1 بالمئة إلى 1294.75 دولار.
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