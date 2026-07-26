بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 35.69 نقطة بنسبة 0.41 في المئة ليبلغ مستوى 8697.27 نقطة.

وتم تداول 262.7 مليون سهم عبر تنفيذ 16086 صفقة نقدية بقيمة 70.1 مليون دينار كويتي (نحو 227.8 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 29.89 نقطة بنسبة 0.34 في المئة ليبلغ مستوى 8813.28 نقطة من خلال تداول 139.7 مليون سهم عبر إبرام 8131 صفقة نقدية بقيمة 22.2 مليون دينار (نحو 72.2 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 51.52 نقطة بنسبة 0.57 في المئة ليبلغ مستوى 9123.98 نقطة من خلال تداول 122.9 مليون سهم عبر تنفيذ 7955 صفقة نقدية بقيمة 47.9 مليون دينار (نحو 155.9 مليون دولار).

وبدوره زاد مؤشر (رئيسي 50) 66.23 نقطة بنسبة بلغت 0.65 في المئة ليبلغ مستوى 10183.57 نقطة من خلال تداول 90.4 مليون سهم عبر تنفيذ 5428 صفقة نقدية بقيمة 15.3 مليون دينار (نحو 49.8 مليون دولار).