ارتفاع الأسهم الأوروبية

ارتفاع الأسهم الأوروبيةأغلقت الأسهم الأوروبية تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع متأثرة بالتسريبات التي نشرت عن مساعي بكين لتخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

وارتفع مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة 0.82 في المائة، ليصل عند مستوى (644.52) نقطة، فيما صعد مؤشر (داكس) الألماني بنسبة 1.33 في المئة ليصل عند مستوى (25091.69) نقطة.

بدوره، حقق مؤشر (كاك 40) الفرنسي مكاسب بنسبة 0.88 في المائة ليصل إلى مستوى (8372.28) نقطة، وزارد مؤشر (فوتسي 100) البريطاني بنسبة 0.91 بالمئة، ليصل إلى (10736.23) نقطة.