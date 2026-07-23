النفط عند أعلى مستوى في 6 أسابيع
ارتفعت أسعار النفط ، اليوم الخميس ، بأكثر من 1.5 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ستة أسابيع، في وقت شنت فيه الولايات المتحدة جولة جديدة من عدوانها على إيران.
وبحلول الساعة 0011 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.93 دولار أو اثنين بالمئة إلى 96 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من يونيو . وزاد سعر خام برنت بأكثر من ثلاثة دولارات إلى 94.07 دولار عند التسوية في الجلسة الماضية ، حسب وكالة رويترز .
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.44 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 88.27 دولار بعد ارتفاعه بنحو ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء.
على صعيد العرض في الولايات المتحدة، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام ارتفعت مليوني برميل الأسبوع الماضي وأن معدلات التشغيل في المصافي تراجعت وأن صادرات النفط هبطت في حين ارتفعت الواردات.
وكان محللون في استطلاع أجرته رويترز توقعوا انخفاض مخزونات الخام 1.1 مليون برميل.
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