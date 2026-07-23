بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 45.06 نقطة، أي نسبة 0.52 في المئة، ليبلغ مستوى 8661.58 نقطة.

وتم تداول 216.5 مليون سهم عبر 17688 صفقة نقدية بقيمة 60.6 مليون دينار كويتي (نحو 197.2 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 65.74 نقطة، أي ما يعادل 0.75 في المئة، ليبلغ مستوى 8843.17 نقطة من خلال تداول 122.5 مليون سهم عبر 8278 صفقة نقدية بقيمة 18.5 مليون دينار (نحو 60.2 مليون دولار).

كما كسب مؤشر السوق الأول 43 نقطة، وهو ما يعادل 0.48 في المئة، ليبلغ مستوى 9072.46 نقطة من خلال تداول 94 مليون سهم عبر 9410 صفقات بقيمة 42.1 مليون دينار (نحو 137 مليون دولار).. فيما أضاف مؤشر (رئيسي 50)، 16.68 نقطة، أو 0.17 في المئة، ليبلغ مستوى 10117.34 نقطة من خلال تداول 95.8 مليون سهم عبر 6765 صفقة نقدية بقيمة 14.4 مليون دينار (نحو 46.8 مليون دولار).