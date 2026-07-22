الذهب يصعد قرب ذروة أسبوعين
ارتفع سعر الذهب، اليوم، إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوعين بدعم من عمليات الشراء الفنية، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 في المئة إلى 4113.73 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 10 يوليو.. كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.1 في المئة إلى 4119.1 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 في المئة إلى 59.82 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1655.61 دولار، وزاد سعر البلاد يوم 1.6 بالمئة إلى 1302.25 دولار.
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