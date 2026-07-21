انخفاض بورصة الكويت

انخفاض بورصة الكويتأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 6.14 نقطة أي بنسبة 0.07 في المئة، ليبلغ مستوى 8620.73 نقطة.

وتم تداول 310.2 مليون سهم عبر 19793 صفقة نقدية بقيمة 78 مليون دينار كويتي (نحو 253.9 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 16.59 نقطة أي بنسبة 0.19 في المئة، ليبلغ مستوى 8753.24 نقطة من خلال تداول 199.3 مليون سهم عبر 10309 صفقات نقدية بقيمة 29.8 مليون دينار (نحو 97 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 4.23 نقطة أي بنسبة 0.05 في المئة، ليبلغ مستوى 9039.94 نقطة من خلال تداول 110.8 مليون سهم عبر 9484 صفقة بقيمة 48.1 مليون دينار (نحو 156.6 مليون دولار).

بدوره، انخفض مؤشر (رئيسي 50) بواقع 54.68 نقطة أي بنسبة 0.54 في المئة، ليبلغ مستوى 10097.62 نقطة من خلال تداول 165.7 مليون سهم عبر 7451 صفقة نقدية بقيمة 24.5 مليون دينار (نحو 79.7 مليون دولار).