انخفاض بورصة الكويت
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 6.14 نقطة أي بنسبة 0.07 في المئة، ليبلغ مستوى 8620.73 نقطة.
وتم تداول 310.2 مليون سهم عبر 19793 صفقة نقدية بقيمة 78 مليون دينار كويتي (نحو 253.9 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 16.59 نقطة أي بنسبة 0.19 في المئة، ليبلغ مستوى 8753.24 نقطة من خلال تداول 199.3 مليون سهم عبر 10309 صفقات نقدية بقيمة 29.8 مليون دينار (نحو 97 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 4.23 نقطة أي بنسبة 0.05 في المئة، ليبلغ مستوى 9039.94 نقطة من خلال تداول 110.8 مليون سهم عبر 9484 صفقة بقيمة 48.1 مليون دينار (نحو 156.6 مليون دولار).
بدوره، انخفض مؤشر (رئيسي 50) بواقع 54.68 نقطة أي بنسبة 0.54 في المئة، ليبلغ مستوى 10097.62 نقطة من خلال تداول 165.7 مليون سهم عبر 7451 صفقة نقدية بقيمة 24.5 مليون دينار (نحو 79.7 مليون دولار).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض بورصة الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.