الذهب يتراجع إلى 4000 دولار
تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية اليوم، في حين سجلت بعض المعادن النفيسة الأخرى ارتفاعا خلال التعاملات.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة إلى 4000.55 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة وخسر 2.5 بالمئة على مدار الأسبوع.
كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.3 في المئة إلى 4005.9 دولار للأوقية.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، إذ صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة إلى 56.42 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1592.97 دولار للأوقية، كما زاد البلاديوم بنسبة 0.3 في المئة إلى 1251.74 دولار للأوقية.
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